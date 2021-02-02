Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при высокой рентабельности, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

Агентство напоминает, что банк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и кредитовании физических лиц. Сеть подразделений сосредоточена в Челябинской области. Наряду с невысокими позициями банка на российском рынке аналитики отмечают его устойчивые позиции на региональном уровне. Вместе с тем значительную концентрацию клиентской базы в домашнем регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, значительно превышающих законодательные минимумы (Н1.0 на 1 декабря 2020 года — 24,1%, значения Н1.2 и Н1.1 равны 19,9%), что обеспечивает высокую устойчивость капитала к потенциальному обесценению активов. Также отмечаются высокие показатели эффективности деятельности, однако в рассматриваемом периоде (с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020-го) имело место некоторое снижение чистой процентной маржи на фоне общего снижения ставок в экономике. Положительно на рейтинговую оценку влияет низкая концентрация крупных кредитных рисков.

Относительно активов банка отмечается, что около 55% по состоянию на 1 декабря представлено ценными бумагами, средствами в Банке России и коммерческих банках, а также наличными денежными средствами. Кредитное качество эмитентов ценных бумаг, а также основных банков-контрагентов оценивается как высокое. Кредитный портфель составляет порядка 40% активов банка, около 78% приходится на ссуды юрлицам и индивидуальным предпринимателям, при этом уровень просроченной задолженности по этим кредитам рассматривается как высокий (около 13%) по причине высокой дефолтности портфеля, сформированного на протяжении 2012—2014 годов. Розничный портфель более чем наполовину представлен ипотечными ссудами . Уровень просроченной задолженности по розничным ссудам оценивается как невысокий (0,7%). Доля пролонгированной задолженности на фоне пандемии COVID-19 показывает умеренный рост, и агентство ожидает, что давление на рентабельность и капитал банка в результате досоздания резервов по реструктурированным активам не будет существенным.

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности при высокой диверсификации ресурсной базы по клиентам. Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства физических лиц и ИП, стоимость которых оценивается как невысокая (в III квартале 2020 года стоимость привлеченных вкладов физлиц составила 4% годовых).



Качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается концентрация управленческих решений на бенефициарах кредитной организации, поскольку правление полностью представлено акционерами банка, отмечается в числе прочего в релизе. «Эксперт РА» также обращает внимание на отдельные недостатки кредитной политики банка в прошлом, что привело к значительному объему просроченной задолженности на балансе. Банком принята концепция стратегического развития на 2021—2025 годы, предполагающая поступательный рост объемов кредитования и развитие платежных сервисов, что должно обеспечить стабильную прибыльность и прирост капитала, а также дивидендную доходность для акционеров.