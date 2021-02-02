Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа снизилась за год почти в 1,4 раза, или на 8,9 процентного пункта, свидетельствуют данные Банка России.

Согласно опубликованной во вторник статистике , доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ на 1 января 2021 года составила 23,3%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, равнялся 3,191 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 13,669 трлн.

На 1 января 2020 года доля нерезидентов в ОФЗ достигала 32,2% (2,87 трлн рублей из общего объема рынка в 8,905 трлн). В декабре 2020-го доля равнялась 23,7%, то есть за месяц снизилась на 0,4 п. п.

На максимальном уровне за прошлый год и за всю историю, отраженную в сводке ЦБ (с 1 января 2012 года), доля нерезидентов в объеме ОФЗ находилась по состоянию на отчетную дату 1 марта 2020-го — 34,9%. Доля на 1 января 2021-го – минимальная с 1 мая 2016 года, когда она составляла 22,6%.



В материалах Центробанка разъясняется, что «показатели объема вложений нерезидентов в ОФЗ рассчитываются на основе данных отчетности по форме 0409711 «Отчет по ценным бумагам» по полному кругу кредитных организаций. Начиная с данных по состоянию на 1 января 2020 года показатели включают также сведения отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». Этим обусловливается их отличие от аналогичных показателей, представленных в информационно-аналитических материалах Банка России «Обзор рисков финансовых рынков» и «Обзор финансовой стабильности», которые рассчитываются только по данным депозитарной отчетности НРД».