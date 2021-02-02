Число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в банки с целью реструктуризации (изменения условий кредитных договоров) за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года составило 182,6 тыс. Такие данные, полученные от 66 банков (включая все системно значимые), представил ЦБ, уточнив, что на 29 декабря 2020 года этот показатель равнялся 171 тыс.

Прирост числа обращений за реструктуризацией — 11,6 тыс. за период с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года против 6 тыс. за предыдущие четыре недели — обусловлен главным образом единовременным отражением одним из крупных банков не учтенных ранее заявок на реструктуризацию кредитов в рамках собственных программ, поясняет регулятор. Без учета этого фактора число поступивших заявок с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года составило бы 3,2 тыс.

Общее количество проведенных реструктуризаций составило 95,8 тыс., увеличившись менее чем на 1 тыс.; их доля в суммарном количестве одобренных заявок осталась на уровне 90%.

Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам достиг 867,5 млрд рублей против 853,5 млрд на 29 декабря 2020 года. Прирост данного показателя с 30 декабря по 27 января оказался в 2,1 раза меньше, чем за четыре предшествующие недели. Объем ссудной задолженности, в среднем приходящийся на один реструктурированный кредит, составил 9,1 млн рублей.

Согласно информации шести банков, формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов МСП, за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года 50,2% от общего количества реструктурированных ими кредитов пришлось на кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли. На втором месте оказался сегмент транспортировки и хранения (16,7% реструктурированных кредитов), на третьем — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (9,9%). Наибольший объем ссудной задолженности приходится на кредиты предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (45,3% от общего объема проведенных реструктуризаций), затем следуют предприятия торговли (17,3%), гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,6%).



В материале Центробанка также приводится статистика по реструктуризации задолженности юридических лиц без учета МСП. По информации 33 крупнейших банков, включая 12 системно значимых, в период с 20 марта 2020 года по 1 января 2021 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 5,4 трлн рублей, или 15,2% от соответствующего портфеля обследуемых банков.