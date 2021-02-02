Большинство решений по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам связаны с развитием платформ. Об этом, как сообщается в релизе Банка России, заявила его глава Эльвира Набиуллина.

В ЦБ обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса. Ключевыми темами диалога представителей бизнес-объединений МСП с руководством Банка России стали вопросы кредитования МСП, доступ к альтернативным инструментам финансирования и перспективы использования платформенных решений для снижения издержек предпринимателей.

Набиуллина подвела итоги кампании по реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса, особенно подчеркнув важность не только выхода из антикризисных мер, но и дальнейшего развития банковского регулирования в части МСП.

Она также отметила роль созданной в кризис «зеленой линии» — практики взаимодействия банков в регионах с предпринимателями через бизнес-объединения («Опору России», «Деловую Россию» и Торгово-промышленную палату РФ) в качестве медиаторов. Участники встречи согласились с предложением сделать ее постоянной.

Говоря о трудностях, с которыми сталкивается малый бизнес, представители бизнес-объединений выразили обеспокоенность неправомерными отказами предпринимателям в проведении операций из-за требований «антиотмывочного» законодательства. Решить эту проблему поможет запуск платформы «Знай своего клиента»; нюансам ее разработки, как отмечается в релизе ЦБ, участники совещания уделили особое внимание.

Также поднимались вопросы снижения издержек малого бизнеса, которые дает Система быстрых платежей.

«По мнению предпринимателей, в период пандемии была подтверждена востребованность такого инструмента, как факторинг. Теперь речь идет о его дальнейшем развитии, в том числе через создание факторинговой онлайн-платформы ЦФА на «Мастерчейн», — отмечается в сообщении.

Участники встречи обсудили небанковские источники финансирования для МСП, такие как сектор роста Московской биржи и краудинвестиноговые платформы.



Большинство инструментов по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам связаны с развитием платформенных решений, подчеркнула Набиуллина. «Мы проведем специальную работу, чтобы переход между этими платформами был бесшовным для малого бизнеса, а также посмотрим, как МСП вписываются в сервисы, которые предоставляет юрлицам платформа «Цифровой профиль», — сказала она.