Российские брокеры ограничат короткие позиции по бумагам американских компаний, чтобы предотвратить последствия атак инвесторов с Reddit. О новых ограничениях сообщили в пресс-службе и на сайте компаний.

Законодательство РФ позволяет брокеру самостоятельно устанавливать ставки риска выше, чем в клиринговой организации. Это означает, что брокер может «ухудшить» условия приобретения ценных бумаг. В частности, запретить торговать ими на заемные средства.

Так, на сайте «Тинькофф Инвестиции» объявили об ограничении коротких позиций по американским бумагам Bed Bath & Beyond и American Airlines «в связи с высокой волатильностью и ограниченной возможностью переноса непокрытых позиций».

Там добавили, что высоко оценивают риски, что Санкт-Петербургская биржа в ближайшие дни запретит наличие коротких позиций по данным бумагам. В компании уже приостановили возможность открывать или увеличивать шорт по акциям Bed Bath & Beyond и American Airlines, а также объявили о принудительном закрытии открытых шортов после 17:00 мск 2 февраля 2021 года.

В свою очередь «Финам» рассматривает вопрос об ограничении клиентов в покупке акций компании GameStop на заемные средства.

«По акциям GameStop ставка риска составляет 60%, то есть частично клиенты могут покупать в длинную позицию на заемные средства. Сейчас как раз риск-менеджеры обсуждают вопрос увеличения ставки риска до 100% и по этой бумаге, чтобы клиенты не привлекали заемные средства у брокера», — рассказал ТАСС руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов, добавив, что другие ограничения сейчас не рассматриваются.

В пресс-службе ВТБ добавили, что не планируют вводить ограничения для клиентов.

В январе волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop с 12 по 28 января взлетела на 2309%, до 483 долларов. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze — стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи форума социальной платформы Reddit.