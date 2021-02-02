Заемщики Московского региона в период пандемии активно обращались к кредиторам за снижением долговой нагрузки по законам о кредитных и ипотечных каникулах, а также по банковским программам реструктуризации. К такому выводу пришли в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

В общей сложности, по данным на конец 2020 года, жители Московского региона направили в банки более 654,4 тыс. обращений: 432,4 тыс. в Москве и 222 тыс. в Подмосковье. Положительное решение принято по 389,3 тыс. обращений: 252 тыс. в Москве и 137,3 тыс. в Московской области. Фактически банки снизили заемщикам долговую нагрузку почти по 351 тыс. договоров с общей суммой 276,2 млрд рублей. Москвичам облегчили выплаты по 224 тыс. договоров на 195,7 млрд рублей, а жителям Подмосковья — почти по 127 тыс. договоров на 80,5 млрд.

Среди общего числа обращений о реструктуризации жители Москвы направили кредиторам 55,8 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул, из них одобрено 25,1 тыс., а льгота получена по 20,7 тыс. обращений на сумму 18,4 млрд рублей. В Подмосковье банки получили 25,6 тыс. таких обращений, одобрили 12,1 тыс., а кредитные каникулы предоставили по 10,6 тыс. обращений на сумму 8,4 млрд рублей.

В территориальном подразделении ЦБ напоминают, что воспользоваться льготой можно было сразу, а документы, подтверждающие право на нее, необходимо было предъявить в течение максимум 120 дней с момента обращения к кредитору. «Большая часть заемщиков, обратившихся за кредитными каникулами, доказала право на их получение. Для тех, кто не смог обосновать необходимость предоставления льготы или просто решил отмолчаться и игнорировал попытки кредитора связаться и выяснить положение, кредитные каникулы были приостановлены. В Московском регионе отказано в продолжении каникул по обращениям 32,5 тыс. заемщиков: по 30,2 тыс. обращений в Москве, по 2,3 тыс. в Подмосковье. Между тем кредиторы часто шли на уступки и предлагали клиентам с аннулированными кредитными каникулами реструктурировать задолженность по собственным программам», — отмечается в материале.

Кроме мер поддержки, введенных в период пандемии, заемщики в 2020 году активно использовали право на ипотечные каникулы по закону, вступившему в силу в июле 2019 года, констатируют в ЦБ, напоминая, что «полугодовую передышку» в платежах могли получить заемщики, чей доход уменьшился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем году.

В Московском регионе в 2020 году о праве на льготу по закону об ипотечных каникулах заявили 10,8 тыс. клиентов банков: 7,4 тыс. — в Москве, 3,4 тыс. — в Московской области. В итоге одобрение в регионе получили 4,3 тыс. заявлений, а фактически предоставлены ипотечные каникулы по 4,2 тыс. заявлений: 2,8 тыс. — в Москве, 1,4 тыс. — в области. При этом полностью освобождены от внесения платежей в течение льготного периода москвичи по 2,6 тыс., а жители Подмосковья — по 1,2 тыс. заявлений.

Несмотря на то что прием заявлений о кредитных каникулах завершен в сентябре 2020 года, кредиторы продолжают реструктурировать кредиты добросовестных заемщиков по собственным программам. В 2020 году на снижение долговой нагрузки по таким программам поступило 369,2 тыс. обращений от москвичей и 193 тыс. от жителей Московской области. Фактически проведена реструктуризация в рамках собственных программ банков в Московском регионе по 315,3 тыс. обращений на сумму 232,5 млрд рублей: в Москве — по 200,8 тыс. обращений на 164,9 млрд рублей, в Московской области — по 114,5 тыс. обращений на 67,6 млрд рублей.



С начала действия закона по конец 2020 года предприниматели Московского региона направили в банки 24,6 тыс. обращений об изменении графиков платежей: 15,2 тыс. — в Москве, 9,4 тыс. — в Московской области. Уже проведена реструктуризация по 13,9 тыс. обращений на сумму 270 млрд рублей: 225,1 млрд рублей — в Москве, 44,9 млрд рублей — в Московской области.