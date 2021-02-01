📰 Укрепление рубля выглядит неустойчивым, поскольку факторы, способствовавшие снижению курса нацвалюты на минувшей неделе, все еще имеют место быть, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой. По ее словам, среди таких факторов можно отметить сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире, переговоры по новому пакету стимулов в США. Также стоит помнить, что с 15 января Минфин РФ перешел к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. В результате этого рубль утратил поддержку со стороны регуляторов, отметила Зайцева. В ближайшую неделю российская валюта будет торговаться в коридоре 75—77 рублей за доллар и 90,50—92,50 рубля за евро, прогнозирует эксперт.

📰 Скоординированные действия частных инвесторов привели к стремительному росту третьей по капитализации цифровой валюты — XRP, пишет «Коммерсант» . Ее котировки взлетели на 60%, вернувшись к значениям перед обвалом в декабре на фоне подачи иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к ее эмитенту блокчейн-стартапу Ripple Labs. Капитализация риппла в ходе торгов 1 февраля достигала 33,8 млрд долларов, по этому показателю валюта переместилась с пятой позиции на третью. С начала года подобные спекулятивные операции фиксировались с акциями американских компаний малой капитализации, а также в серебре. Рынок большинства цифровых валют еще менее ликвиден, поэтому спекулянты быстро достигли желаемого результатов и зафиксировали прибыль.

📰 Российские авиакомпании в этом году рискуют остаться без ранее заказанных самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых по всему миру была приостановлена из-за двух катастроф, пишут «Известия» . Об этом рассказали источники среди перевозчиков. По подсчетам издания, S7 Airlines, Ural Airlines, «Победа» и NordStar в этом году должны были принять 27 таких машин. Поставки десятков самолетов были запланированы на этот год, но вопрос сдерживает в том числе необходимая сертификация Росавиацией. Этот процесс тормозит пандемия и ограничения на международное авиасообщение. Компании ожидают сертификации не раньше лета. Впрочем, эксперты считают, что российский авиарынок в настоящий момент и не нуждается в дополнительных бортах.

📰 Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, пишет РБК , ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запрет продлили до середины февраля. Прямого авиасообщения между странами нет уже больше месяца, причиной тому стал британский штамм коронавируса COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России он был впервые обнаружен в конце 2020 года у человека, вернувшегося из Великобритании.

📰 Банкиры решили поддержать интерес к ипотеке , долги населения по которой уже превысили 9 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . В конце января — начале февраля ряд крупных кредитных организаций либо продлили декабрьские акционные программы, либо улучшили условия кредитования. Несмотря на рекордный объем выдач в декабре, банкиры все еще видят на рынке платежеспособный спрос и все активнее борются за качественных заемщиков. В целом для банков ситуация остается стабильной. Как отметили эксперты, ипотека — залоговый продукт, в прошлом году рост цен на недвижимость привел к тому, что сумма кредита осталась прежней, а стоимость залога подорожала,что укрепило позиции банков с точки зрения потенциальных рисков.