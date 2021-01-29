Жители Московской области смогут экономить на оплате проезда более 15 тыс. рублей в год, используя единую карту «Тройка» на всех видах общественного транспорта Московского региона, сообщил в понедельник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.



«Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, Московских центральных диаметрах (МЦД) и метро. В сравнении с оплатой наличными, пользуясь «Тройкой», пассажиры сэкономят 42 рубля ежедневно и больше 15 тысяч рублей ежегодно», — цитирует Трескова пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 февраля оплатить проезд «Тройкой» можно на более чем 1,1 тыс. подмосковных автобусов. На данном этапе оплата проезда будет доступна для пассажиров 305 городских маршрутов областного перевозчика «Мострансавто» в 53 округах, а тариф составит 37 рублей. Следующим этапом станет тестирование и запуск «Тройки» на пригородных маршрутах, заработают носители «Стрелка-Тройка» и «Тройка-Стрелка».

«В ближайшее время на автовокзалах «Мострансавто» поступит в продажу ограниченная серия специальных карт «Тройка», исполненных с изображением транспорта Московской области. Позже для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах», — отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, жители Подмосковья смогут пользоваться личным кабинетом в приложении «Метро Москвы» и управлять балансом «Тройки» онлайн. «Экосистема «Тройки» дает возможность оплачивать проезд в транспорте, покупать билеты в музеи или на каток, пользоваться бонусной программой. Правительство Московской области также сможет значительно экономить — ставка за обслуживание билетной системы снижена почти в два раза», — цитирует его пресс-служба департамента в своем телеграм-канале.