Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобы бывших членов правления Первого Республиканского Банка (ПРБ) на арест их имущества на общую сумму более 18 млрд рублей, говорится в определении суда. Как заметил ВС, суды исходили из того, что истребуемая обеспечительная мера связана с предметом обособленного спора, направлена на возможность исполнения судебного акта по данному делу и не нарушает баланс интересов вовлеченных в спорные отношения лиц.

Ранее бывшие члены правления Андрей Гак и Виталий Алтунин просили отменить определение Арбитражного суда Москвы от 25 февраля 2020 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Тогда суды в рамках заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства ПРБ арестовали их имущество.

АСВ сообщало, что инвентаризация выявила недостачу имущества ПРБ в размере 3,8 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием подтверждения размера остатков денежных средств, размещенных банком на корреспондентских и депозитных счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории иностранных государств (3,16 млрд рублей), отметил управляющий.

Арбитражный суд Москвы 27 июня 2014 года по заявлению ЦБ признал банкротом ПРБ.