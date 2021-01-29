Арбитражный суд Москвы 27 июня 2014 года по заявлению ЦБ признал банкротом ПРБ.
Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобы бывших членов правления Первого Республиканского Банка (ПРБ) на арест их имущества на общую сумму более 18 млрд рублей, говорится в определении суда. Как заметил ВС, суды исходили из того, что истребуемая обеспечительная мера связана с предметом обособленного спора, направлена на возможность исполнения судебного акта по данному делу и не нарушает баланс интересов вовлеченных в спорные отношения лиц.
Ранее бывшие члены правления Андрей Гак и Виталий Алтунин просили отменить определение Арбитражного суда Москвы от 25 февраля 2020 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Тогда суды в рамках заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства ПРБ арестовали их имущество.
АСВ сообщало, что инвентаризация выявила недостачу имущества ПРБ в размере 3,8 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием подтверждения размера остатков денежных средств, размещенных банком на корреспондентских и депозитных счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории иностранных государств (3,16 млрд рублей), отметил управляющий.
Арбитражный суд Москвы 27 июня 2014 года по заявлению ЦБ признал банкротом ПРБ.
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