Три системно значимых российских банка по итогам ноября 2020 года имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе, свидетельствуют данные обзора российских банков за 11 месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.



«Три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. У ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,9%, Газпромбанк имел невысокий показатель базового капитала в 8,5%, а Московский Кредитный Банк имел небольшой запас по показателю базового капитала, составлявшему 8,9%», — говорится в обзоре.



Эксперты отмечают, что несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).



Средние показатели капитала в секторе (без учета банка плохих долгов, основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,3 трлн. рублей на конец 11 мес. 2020 года) были стабильными, поскольку рост кредитования компенсировался прибылью.



Средний показатель базового капитала по сектору был на уровне 10,4%, основного капитала — 11,4% и общего капитала — 14%.



Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминают в Fitch. На конец III кв. 2020 года 11 системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.