Страховые компании выплатили в 2020 году не менее 840 млн рублей по случаям, связанным с заболеванием коронавирусом, пишут «Известия» , ссылаясь на опрошенных специалистов. Сборы страховых по полисам, покрывающим такие заражения, оказались выше 74 млрд рублей. В прошлом году страховки от COVID-19 приобрели более 8 млн клиентов. Некоторые компании включали эти риски в уже существующие полисы по защите здоровья, другие создали отдельный продукт от COVID-19, следует из ответов организаций.

Как считают в ЦБ, в 2021-м возможен дальнейший рост выплат по этому продукту. В ЦБ отметили, что процент отказов страховых в предоставлении выплат по полисам от коронавируса был высоким и составил 13%. В основном это связано с недостаточным информированием клиентов компаниями и их агентами.

Наибольший объем в прошлом году клиентам перечислила СК « СберБанк страхование жизни»: по 3,2 тыс. случаев сумма составила 450 млн рублей. В «Капитал Лайф Страхование Жизни» в течение 2020 года по рискам, связанным с COVID-19, клиентам выплатили более 50 млн рублей, в «Ингосстрах-жизнь» эта сумма составила 24,3 млн рублей. Практически половина из всех заболевших были из Москвы и Московской области. Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. рублей до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Также в прошлом году значительно вырос спрос на страхование жизни. Объем выплат по таким полисам за девять месяцев 2020-го вырос на 62% по сравнению с тем же периодом 2019-го и оказался больше 143 млрд рублей. Сумма выплат была выше и по хеджированию от несчастных случаев и болезней. Она достигла 13,5 млрд, что почти на 6% больше, чем в 2019-м.

Одними из основных причин роста объемов выплат клиентам эксперты считают пандемию и увеличение собранных страховых премий в 2020 году по сравнению с 2019-м. За год страховые выплаты по легочным заболеваниям у крупных компаний выросли в 2,5–3 раза, этот тренд сформировался еще до появления специальных полисов от COVID-19. Из-за того, что вакцинация обещает растянуться почти на весь год, одни эксперты ожидают третьей вспышки коронавируса и еще большего роста выплат (до 1 млрд рублей) в пользу заболевших. Другие эксперты уверены, что страховки от коронавируса только эксплуатировали опасения населения перед неизвестными последствиями болезни и рост продаж и выплат по подобным полисам в 2021 году маловероятен.