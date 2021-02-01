Смягчение ограничений в Москве, которое затронуло в первую очередь общепит, еще не успело повлиять на потребителей. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

По данным «СберИндекса» , траты в ресторанах и барах в столице в последнюю неделю января подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23% относительно уровней 2020 года.

На прошедшей неделе особенно заметно стало влияние снятия ограничений в отношении музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Расходы в этом сегменте за неделю возросли почти на четверть. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18—24 января, а в музеях и на выставках — на 20%.

В целом с 25 по 31 января аналитики «СберИндекса» зафиксировали улучшения в динамике потребительских расходов россиян. Темпы роста составили 2,8% год к году. Благодаря оживлению покупателей во второй половине месяца за весь январь также зафиксирован прирост трат на 0,9% в годовом выражении. Впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд, обращают внимание аналитики.

«Улучшение последней недели вопреки интуиции было сконцентрировано в товарной рознице (плюс 8,1% год к году). Сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (минус 16% год к году)», — говорится в материале.

Аналитики все еще ожидают появления дополнительного спроса в сервисных категориях. Смягчение коронавирусных ограничений продолжается и способно добавить порядка 2 процентных пунктов к спросу домохозяйств, полагают эксперты «СберИндекса».



Также отмечается, что количество активных торговых точек продолжает плавно увеличиваться и сейчас на 4,2% выше уровней прошлого февраля.