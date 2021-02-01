Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») в 2020 году осуществила выплаты в размере 39 млрд рублей по 146 тыс. договоров страхования жизни и здоровья в 80 регионах России.

Всего с 2015 года «Капитал Life» выплатила клиентам более 100 млрд рублей.

Выплаты компании по накопительному страхованию жизни в 2020 году превысили 4,4 млрд рублей. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 9 месяцев 2020 года, «Капитал Life» заняла первое место на российском рынке по выплатам, связанным с программами НСЖ.

Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни в 2020 году превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Крупнейшие выплаты по дожитию НСЖ превысили 38 млн рублей и 18 млн рублей и были выплачены клиентам компании в Москве и Волгограде соответственно.

Максимальные рисковые выплаты «Капитал Life» в минувшем году составили 11,5 млн рублей и 9,6 млн рублей и были перечислены родственникам застрахованных лиц в Москве. Также рисковая выплата в размере 7,4 млн рублей была осуществлена в Волгоградской области.

С начала пандемии в апреле 2020 года «Капитал Life» осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 50 млн рублей. Покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных в том числе с коронавирусом, включены в комплексные программы страхования жизни. Также компания реализует специализированные программы «Стоп.Коронавирус» и «Здоровая прививка», которые можно оформить на сайте KAPLIFE.RU .

«На протяжении уже нескольких лет наша компания является бессменным лидером в накопительном страховании жизни как по количеству действующих договоров, так и по объему выплат, и 2020 год не стал исключением. Именно в такой сложный для всех период, который мы преодолели в прошлом году, должна проявляться сила и надежность страховщика, - отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – Благодаря слаженной и профессиональной работе нашей команды по всей стране, мы смогли достойно встретить вызовы нового времени и обеспечили бесперебойное обслуживание миллионов наших клиентов. Мы благодарим их за доверие и продолжим делать все, чтобы помогать сохранять и увеличивать их финансовые возможности, предоставляя надежную страховую защиту в любых обстоятельствах».

В 2020 году доля клиентов «Капитал Life», которые оформили заявления по страховому случаю и получили выплаты полностью дистанционно, достигала максимальных значений в 65%.