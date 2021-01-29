Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 33 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,63 рубля (минус 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 91,68 рубля (минус 24 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается консолидация национальной валюты. По его словам, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей. В дальнейшем, американская валюта может предпринять попытку возобновления восходящей динамики, что позволит ей закрепиться в верхней половине диапазона 75—77,5 рубля. При этом в рамках текущей недели существуют риски выхода доллара вверх из данного коридора, прогнозирует эксперт.

«На общем позитивном фоне с утра попытается подрасти рубль. Но не сильно. Весомых драйверов укрепления у него нет. Сегодня пара евро-доллар продолжает болтаться вокруг отметки 1,21 без признаков формирования нового тренда», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.