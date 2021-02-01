Активное развитие банками экосистем создает не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков. Об этом заявил в ходе совещания о ситуации в банковском секторе президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент отметил, что за последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике.

«Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит , совершить платеж или другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально удобно. Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентом. Охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые, перспективные направления», — уточнил он.



«Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора, однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и Центрального банка: нужно держать эти вопросы на постоянном контроле», — сказал президент.