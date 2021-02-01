Российский ВВП сократился в 2020 году на 3,1%, свидетельствует представленная Росстатом первая оценка .

«Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106 трлн 606,6 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года — 96,9%, индекс-дефлятор — 100,7%», — отмечается в сообщении.

Производство ВВП

Сокращение ВВП в 2020 году на 3,1% связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы, поясняют в статистическом ведомстве.

Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения, таких как гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%).

«Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости (минус 10,2%) и индекса-дефлятора добавленной стоимости (минус 17,6%) в добывающей промышленности. Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (минус 0,3%)», — говорится в релизе.

При этом возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (плюс 7,9%).

Увеличение тарифов на коммунальные услуги повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (плюс 3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (плюс 6,2%), указывает Росстат.

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в здравоохранении (плюс 11,9%), образовании (плюс 5,5%) и других отраслях сектора государственного управления связан с ростом средней заработной платы на одного работника в этих отраслях.

Использование ВВП

В материале статведомства отмечается, что на динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (минус 5%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (минус 13,7%) по сравнению с экспортом (минус 5,1%).

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (минус 5,2%). Это связано с падением потребительского спроса преимущественно на непродовольственные товары и услуги, повлиявшим на снижение расходов домашних хозяйств на конечное потребление (минус 8,6%).

Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019 годом (плюс 3,9%), прежде всего из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.

Валовое накопление сократилось (минус 4,2%) за счет накопления основного капитала, включая ценности (минус 6,2%), отмечается в обзоре. Прирост запасов материальных оборотных средств увеличился в основном за счет производственных запасов на предприятиях, экономическая активность которых в условиях введенных ограничений снизилась.

Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре использования ВВП сократилась с 7,6% в 2019 году до 4,8% в 2020 году в связи с падением индексов цен на экспортируемые товары (по данным Федеральной таможенной службы России за январь — ноябрь 2020 года, на 20,5% относительно аналогичного периода 2019 года, преимущественно за счет продукции топливно-энергетического комплекса). Доля расходов на конечное потребление увеличилась с 69,5% до 71,5%, валового накопления — с 22,9 % до 23,7%, в том числе валового накопления основного капитала — с 21,2% до 21,6%.

ВВП по источникам доходов

Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3% до 49,5%. Среди причин — увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией, отмечает Росстат.

Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 10,9% за счет сокращения налоговых поступлений (в основном таможенных пошлин) и увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.



Доля валовой прибыли снизилась с 42,4% до 39,6%.