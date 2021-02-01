Рейтинговое агентство НКР присвоило МТС Банку кредитный рейтинг «A.ru» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг присвоен на три ступени выше оценки собственной кредитоспособности (ОСК) в результате применения фактора экстраординарной поддержки со стороны ПАО «МТС», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу фондирования МТС Банка формируют средства физических лиц: в 2020 году на них приходится в среднем 65% обязательств, что обеспечивает достаточный уровень диверсификации по рыночным кредиторам. Соотношение высоколиквидных активов и мгновенных обязательств поддерживается в среднем на уровне 50%, а покрытие ликвидными активами обязательств до 30 дней — на уровне 77%.

Склонность к риску признается умеренной: проблемные и рискованные активы по методологии НКР составили менее 80% суммы капитала и резервов по состоянию на 1 декабря 2020 года.