Более 1,5 млрд долларов оказалось заблокировано на зарубежных счетах основателя группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга после введения американских санкций. Об этом он рассказал в интервью Forbes Russia . По его словам, воспользоваться этими средствами можно только с разрешения Минфина США, но ведомство не дает согласия вне зависимости от целей запроса.

«Воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — рассказал Вексельберг.

Он пояснил, что, когда началась пандемия, все бизнесы, которые входят в группу «Ренова», много сделали для помощи в борьбе с ней в России. «Это и закупка тестов, и отправка в регионы лекарств, и покупка ИВЛ, просто помощь в соответствии с запросами региональных структур. Наш аэропортовый бизнес очень активно в этих проектах участвовал, доставлял еду пожилым людям. Совокупно мы в прошлом году около двух миллиардов рублей потратили на борьбу с ковидом», — сообщил бизнесмен.

Также лично Вексельбергу пришло много обращений от еврейских общин в Швейцарии с просьбой о помощи. «Моя первая естественная реакция была следующая: вот есть у одной из наших структур в швейцарском банке замороженные деньги — возьмите их и помогите своим соотечественникам. Это же не мне, не на бизнес, исключительно на благотворительность. Написали запрос в Минфин США. Дальше была целая эпопея, но в итоге нам так и не дали никакого ответа, не сказали ни да ни нет», — отметил он.