Динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики и от скорости вакцинации. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации», — сказала Крючкова.



Замминистра отметила, что первая оценка динамики ВВП России за 2020 год ( минус 3,1% ) оказалась существенно лучше прогнозов МЭР. По ее словам, ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса, одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная политика.