Кубаньторгбанк ввел вклад «Скоро весна» . Оформить депозит можно на 181 день под 4,7% годовых. Минимальная сумма – 10 тыс. рублей.

По вкладу возможны дополнительные взносы суммами от 1 тыс. рублей, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка – 10 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Открыть депозит можно до 28 февраля.