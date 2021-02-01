Правительство в понедельник внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, передает ТАСС.

В пояснительной записке указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год. Протокол был подписан 14 июля 2020 года.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок», — отмечается в пояснительной записке.



Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006 за счет госкредита РФ. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). В августе прошлого года в активную зону реактора первого блока станции загрузили тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом, что означает начало физического пуска БелАЭС. Власти заявляли, что энергетический запуск БелАЭС состоится 7 ноября, а ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. Согласно планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.