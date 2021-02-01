Ряд банков с февраля 2021 года внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ , кешбэка и процента за кредит .

Кешбэк и бонусные программы

Банк «Нейва» в феврале начисляет кешбэк в размере 3% по картам Visa Gold при совершении клиентом покупок в категории «рестораны, кафе».

Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 февраля внес изменения в условия программы лояльности по кредитной карте «Универсальная» . Клиент получает кешбэк в размере 1% от любых покупок, от операций, не входящих в бонусную категорию, а размер кешбэка в бонусных категориях («дом — ремонт», «автокарта», «развлечения», «семья», «все включено») зависит от суммы трат и составляет до 10%.

ВУЗ-Банк предлагает до 30 апреля 2021 года повышенный кешбэк в 10% по картам «Максимум» и «Максимум Gold» в категориях «аптеки», «магазины косметики», «спортивные товары», «цветочные магазины». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы в категории «такси и каршеринг»: по картам «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс.

Процент за кредит



Альфа-Банк по кредитным картам «100 дней без %» с 1 февраля в рамках акции снижает ставку до 9,9% годовых. Ставка будет начисляться на все операции, совершенные в первые 100 дней после оформления договора, если клиент не уложится в беспроцентный период. Акция действует до 31 марта 2021 года.