Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний. Для этого нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Что это за документ и каким образом его подписать – в этом выпуске Fingram.

1. Что такое форма W-8BEN?

Соглашением об избежании двойного налогообложения предусмотрено подписание формы W-8BEN, в которой говорится о том, что инвестор не является налоговым резидентом США. Это документ, подписав который, можно снизить налог на дивиденды по акциям американских компаний, удерживаемый иностранным регулятором. Таким образом, для вас налог в пользу США составит всего 10% вместо 30%. Но 3% нужно будет самостоятельно доплатить в пользу России в ФНС.

2. Как подписать форму W-8BEN?

Алгоритм действий такой:

1. Запросите форму W-8BEN у вашего брокера в своем личном кабинете.

2. Скачайте этот документ в виде файла (обычно формата .pdf).

3. Распечатайте файл.

4. Подпишите документ.

5. Отсканируйте или сфотографируйте подписанную форму W-8BEN.

6. Отошлите полученное фото обратно брокеру.

Теперь брокер обработает форму и при начислении дивидендов по акциям американских компаний с вас спишут налог в 10%.

3. Форма W-8BEN действует на все иностранные акции?

Есть два исключения:

Действие формы не распространяется на американские фонды недвижимости (REIT), которые зарабатывают на застройке, аренде, управлении и продаже недвижимости. Поэтому по дивидендам от таких фондов будет удерживаться налог в 30%.

Также документ не распространяется на иностранные компании, зарегистрированные не в США. Налоги с дивидендов по акциям таких компаний нужно платить по законам страны, в которой они выпущены. Поэтому перед тем как купить акции, уточните налоговую политику страны, в которой зарегистрирована компания-эмитент.

Бонус:

Срок действия формы W-8BEN – три года.

Документ распространяется и на бумаги, купленные на ИИС .

Форма W-8BEN подписывается для каждого брокера отдельно. Это лучше всего сделать до зачисления вам первых дивидендов по акциям США.

Возникающие вопросы и неточности лучше решать, обратившись конкретно в свою брокерскую компанию.

Многие брокеры могут принять, но не обрабатывать форму W-8BEN на протяжении долгого времени. Если вы видите, что форма не обрабатывается в течение недели, нужно отозвать ее и запросить на подпись заново.

Если брокер не успел обработать подписанную вами форму, с дивидендов так же будет удерживаться 30% налога. Вернуть его уже невозможно.

Помните, что мы доплачиваем 3% от полученных дивидендов до вычета из них налогов!

Чтобы уплатить их в ФНС, необходимо подтверждение налоговой службы США о том, что с дивидендов по акциям уже оплачено 10% налога. Но есть нюанс. Скорей всего, мы это подтверждение из Центрального депозитария США не получим. Так как этот вопрос еще не урегулирован, ФНС РФ, скорей всего, попросит оплатить полностью 13% налога. Таким образом, с дивидендов по акциям компаний США российский инвестор будет оплачивать налог в 23%.

Вы знали о такой форме? Кто уже подписывал форму W-8BEN и отчитывался в ФНС, как все прошло?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru