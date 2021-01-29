Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний.
Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний. Для этого нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Что это за документ и каким образом его подписать – в этом выпуске Fingram.
1.Что такое форма W-8BEN?
Соглашением об избежании двойного налогообложения предусмотрено подписание формы W-8BEN, в которой говорится о том, что инвестор не является налоговым резидентом США. Это документ, подписав который, можно снизить налог на дивиденды по акциям американских компаний, удерживаемый иностранным регулятором. Таким образом, для вас налог в пользу США составит всего 10% вместо 30%. Но 3% нужно будет самостоятельно доплатить в пользу России в ФНС.
2. Как подписать форму W-8BEN?
Алгоритм действий такой:
1. Запросите форму W-8BEN у вашего брокера в своем личном кабинете.
2. Скачайте этот документ в виде файла (обычно формата .pdf).
3. Распечатайте файл.
4. Подпишите документ.
5. Отсканируйте или сфотографируйте подписанную форму W-8BEN.
6. Отошлите полученное фото обратно брокеру.
Теперь брокер обработает форму и при начислении дивидендов по акциям американских компаний с вас спишут налог в 10%.
3. Форма W-8BEN действует на все иностранные акции?
Есть два исключения:
- Действие формы не распространяется на американские фонды недвижимости (REIT), которые зарабатывают на застройке, аренде, управлении и продаже недвижимости. Поэтому по дивидендам от таких фондов будет удерживаться налог в 30%.
- Также документ не распространяется на иностранные компании, зарегистрированные не в США. Налоги с дивидендов по акциям таких компаний нужно платить по законам страны, в которой они выпущены. Поэтому перед тем как купить акции, уточните налоговую политику страны, в которой зарегистрирована компания-эмитент.
Бонус:
Срок действия формы W-8BEN – три года.
Документ распространяется и на бумаги, купленные на ИИС.
Форма W-8BEN подписывается для каждого брокера отдельно. Это лучше всего сделать до зачисления вам первых дивидендов по акциям США.
Возникающие вопросы и неточности лучше решать, обратившись конкретно в свою брокерскую компанию.
Многие брокеры могут принять, но не обрабатывать форму W-8BEN на протяжении долгого времени. Если вы видите, что форма не обрабатывается в течение недели, нужно отозвать ее и запросить на подпись заново.
Если брокер не успел обработать подписанную вами форму, с дивидендов так же будет удерживаться 30% налога. Вернуть его уже невозможно.
Помните, что мы доплачиваем 3% от полученных дивидендов до вычета из них налогов!
Чтобы уплатить их в ФНС, необходимо подтверждение налоговой службы США о том, что с дивидендов по акциям уже оплачено 10% налога. Но есть нюанс. Скорей всего, мы это подтверждение из Центрального депозитария США не получим. Так как этот вопрос еще не урегулирован, ФНС РФ, скорей всего, попросит оплатить полностью 13% налога. Таким образом, с дивидендов по акциям компаний США российский инвестор будет оплачивать налог в 23%.
Вы знали о такой форме? Кто уже подписывал форму W-8BEN и отчитывался в ФНС, как все прошло?
Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru
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