В 2020 году практически все заметные игроки российского ипотечного рынка нарастили объемы соответствующего вида кредитования, сообщает единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» со ссылкой на исследование, подготовленное совместно с агентством Frank RG.



Лидерами остаются СберБанк и ВТБ, выдавшие за год ипотечных кредитов на 2,08 трлн и 935 млрд рублей соответственно. На третье место в рейтинге в 2020 году вышел Россельхозбанк (175 млрд рублей), вдвое увеличивший выдачу преимущественно за счет реализации «Сельской ипотеки». Также в пятерке крупнейших ипотечных банков — Альфа-Банк (четвертое место, 166 млрд рублей) и «Открытие» (пятое место, 145 млрд рублей), которые по сравнению с декабрем 2019 года поменялись в рейтинге местами.

«Мы видим, что в прошлом году ипотечная выдача росла у подавляющего числа банков из топ-20: не только у лидеров рейтинга, но и у менее крупных кредиторов. Все основные рыночные игроки в прошлом году снижали ставки, конкурируя за клиентов, и наращивали присутствие на рынке. Это свидетельствует о том, что ипотечный сегмент банковского кредитования развивается в целом без перекосов, смягчение денежно-кредитной политики Банка России и реализация льготной ипотечной программы позволили практически всем ключевым участникам рынка увеличить объемы ипотечного кредитования», – говорит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Наибольший прирост выдач в 2020 году показали Азиатско-Тихоокеанский Банк (плюс 415%), «Ак Барс» (плюс 175%), Россельхозбанк (плюс 97%), Альфа-Банк (плюс 81%) и Банк ДОМ.РФ (плюс 74%).

Относительно своей дочерней кредитной организации «ДОМ.РФ» сообщает, что Банк ДОМ.РФ по итогам прошлого года вошел в пятерку лидеров по выдаче ипотеки в рамках программ с господдержкой (52,8 млрд рублей, более 43% от всей выдачи ипотеки банка). Сам «ДОМ.РФ» выполняет функции оператора сразу нескольких государственных мер поддержки ипотечных заемщиков: программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, «Дальневосточной ипотеки» и программы выплаты 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение части ипотечного кредита. Планируется, что в текущем году «ДОМ.РФ» станет оператором «Семейной ипотеки». В общей сложности в 2020 году с помощью «ДОМ.РФ» почти 400 тыс. семей улучшили жилищные условия, еще около 105 тыс. семей снизили платежную нагрузку, отмечается в релизе.

Как показывают результаты обзора, больше всего кредитов в 2020 году топ-20 ипотечных банков выдали на готовое жилье — 49% общего объема, еще 34% приходится на новостройки, 14% — на рефинансирование, 2% — на земельные участки и дома.



«ДОМ.РФ» констатирует, что, вопреки пандемии коронавируса, 2020 год стал рекордным д ля российского рынка жилья и ипотеки: выдано 1,7 млн ипотечных кредитов (плюс 35% к 2019 году) на 4,3 трлн рублей (плюс 50%). В ипотечном обзоре указано, что за январь — ноябрь 2020-го (по состоянию на 1 декабря по сравнению с 1 января прошлого года) средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке снизилась на 1,2 процентного пункта, по ипотеке на новостройки — на 2,4 п. п.: с 9,3% до 8,1% и с 8,3% до 5,9% соответственно.