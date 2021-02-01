Чистая прибыль банка «Открытие» за 2020 год по РСБУ составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году (47,2 млрд рублей), говорится в релизе финучреждения.

«Положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний», — сказано в сообщении.

По итогам прошлого года активы банка увеличились на 268 млрд рублей (+12%) до 2,6 трлн рублей.

Чистый процентный доход вырос на 6% до 63 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка составил 25 млрд рублей, операционные расходы — 66 млрд рублей, что на 2% ниже показателя предыдущего года (67 млрд рублей).

Кредитный портфель юрлиц вырос в 2020 году на 153 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+9% без учета валютной переоценки). Объем выданных в 2020 году корпоративных кредитов составил 1,192 трлн рублей, что на 27% выше, чем за 2019 год.



Кредитный портфель физлиц увеличился на 120 млрд рублей (+32% без учета валютной переоценки) до 495 млрд рублей.

Общий объем средств клиентов банка «Открытие» по итогам 2020-го вырос на 173 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+7% без учета валютной переоценки). При этом объем средств юрлиц вырос на 110 млрд до 941 млрд рублей (+10% без учета валютной переоценки). Объем средств частных клиентов увеличился на 64 млрд до 970 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки).

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

