Малый и средний бизнес получит не только льготные кредиты, но и новые инструменты финансирования, предполагает реализация соответствующей «дорожной карты» ЦБ.

«Дорожная карта» по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021—2022 годы, разработанная Банком России с учетом предложений бизнес-сообщества, включает совершенствование традиционных кредитных инструментов финансовой поддержки МСП, а также продвижение тех, которые начали развиваться относительно недавно», — отмечается в релизе регулятора.

Так, будет продолжена работа по оптимизации резервирования и оценки заемщиков для банков, предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу, а также по повышению эффективности программ льготного кредитования для МСП. Запланирован ряд мер по внедрению в деятельность МСП новейших технологий: отдельное внимание будет уделено развитию Системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса.

«Реализовать мероприятия, направленные на расширение использования СБП: в 2021 году все системно значимые банки предоставляют возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП; в 2022 году банки с универсальной лицензией предоставляют возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП», — отмечается в «дорожной карте». В качестве цели этих мероприятий указано «увеличение количества субъектов МСП, осуществляющих платежи с комиссией не более 1% с использованием СБП Банка России для оплаты товаров, работ, услуг, в том числе с использованием QR-кодов через кредитные организации».

Важной задачей станет обеспечение доступа предпринимателей к финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, также будет продолжаться поддержка выхода бизнеса на фондовый рынок, указывают в ЦБ. Ожидаемый объем финансирования, привлеченного субъектами МСП с помощью краудинвестинговых платформ, составляет не менее 0,5 млрд рублей в 2021 году и не менее 0,9 млрд рублей в 2022-м. Ожидаемый объем размещенных субъектами МСП выпусков облигаций — не менее 5 млрд рублей в 2021-м и не менее 7 млрд рублей в 2022-м.

В конце 2021 года также запланирован пилотный проект по проведению факторинговых сделок с субъектами МСП с помощью факторинговых платформ в онлайн-формате.



В числе прочего планируется разработать предложения по стимулирующему налоговому регулированию деятельности МФО предпринимательского финансирования, а также провести анализ целесообразности выработки дополнительных мер по стимулированию предпринимательского микрофинансирования . Также ЦБ оценит целесообразность создания на своем сайте отдельного раздела, посвященного финансированию субъектов МСП, следует из материалов «дорожной карты».