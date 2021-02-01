Банк России установил критерии для разграничения надзорных полномочий на микрофинансовом рынке. Как сообщает пресс-служба ЦБ, под прямым надзором регулятора окажутся микрокредитные компании, у которых активы и портфель займов превышают 100 млн рублей, а также кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, где пайщиков меньше 3 тыс., но размер активов больше 100 млн рублей. Соответствующие указания Банка России вступят в силу 12 февраля 2021 года.

По закону регулятор контролирует деятельность всех микрофинансовых компаний, а также КПК и сельскохозяйственных КПК, в которых количество пайщиков превышает 3 тыс., и компаний, временно не входящих в саморегулируемые организации.

Таким образом, под прямым надзором Банка России будет находиться 17% микрофинансовых организаций, 33% действующих КПК и 13% действующих сельскохозяйственных КПК.

Исполнение профильного законодательства остальными микрофинансовыми институтами (МКК, КПК и сельскохозяйственными КПК) будут контролировать СРО.



«Применение такого пропорционального подхода позволит снизить надзорную нагрузку для небольших участников микрофинансового рынка и усилить надзор за его крупными игроками», — отмечают в ЦБ.