Банк России выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.



Так, 2 февраля 2021 года выпускается в обращение серебряная монета номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область» из серии «Памятники архитектуры России».



На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря; по окружности имеются надписи, вверху: «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь», внизу: «Московская область».

Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.

