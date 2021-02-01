Страховщики, а также их представители до заключения договора страхования будут обязаны предоставить потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа. Соответствующий проект указания Банка России о внесении изменения в указание «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» опубликован на сайте регулятора.

В документе, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта.

Таким образом, потребитель сможет понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение о его покупке.

В случае нарушения страховщиком обязанности по раскрытию информации страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию.

Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.