Структура платежного баланса России за 2020 года указывает на то, что шансы на укрепление курса рубля не выглядят значительными. К такому выводу приходит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в обзоре Центра макроэкономического анализа.

«Несырьевые доходы не менялись последние три года, находясь на уровне 181 млрд долларов, и хотя Россия продолжает наращивать экспорт пшеницы, перспективы экспорта других товаров — например, угля — выглядят уязвимыми; импорт товаров снизился всего на 6% в годовом выражении в 2020 году, и будет расти в этом году на фоне восстановления экономики; дополнительный спрос на валюту в размере 20 млрд долларов может появиться в момент открытия международных границ, а политические протесты могут ускорить процесс снятия ограничений на поездки», — говорится в обзоре.



Что касается финансовых потоков, Минфин вернулся к бюджетному правилу, и аналитики Альфа-Банка ожидают, что он купит около 20 млрд долларов в 2021 году. По прогнозу экспертов, приток иностранного капитала маловероятен, так как санкционные опасения сейчас усугубляются политическими рисками.

«Мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля к доллару на уровне 75 рублей за доллар на конец 2021 года, однако предполагаем, что может быть несколько эпизодов отклонения курса к более слабым уровням», — сказано в обзоре.

Согласно прогнозу, курс руля может снизиться:

в феврале, учитывая протестную активность и возможные санкции по отношению к России; в начале лета, когда может вернуться спрос на валюту в связи с международными поездками; в IV квартале 2021 года, если мировые рынки начнут опасаться ужесточения монетарной политики в США.

«В итоге мы подтверждаем наш ориентир по курсу рубля на уровне 75 рублей за доллар в конце 2021 года, однако ожидаем ослабление курса рубля ниже этого уровня в феврале, когда могут поступить новые новости по поводу санкций; в начале лета, когда могут открыться международные границы, что вызовет рост спроса на валюту; и в конце года, когда риск ужесточения монетарной политики США может оказывать давление на валюты стран формирующихся рынков. В эти три периода курс рубля может торговаться в диапазоне 75—80 рублей за доллар, отклоняясь от фундаментально обоснованного на этот год диапазона 70—75 рублей за доллар», — резюмируют эксперты.

По мнению Наталии Орловой, компоненты текущего счета выглядят в лучшем случае нейтральными для курса рубля в 2021 году.

«Учитывая ситуацию 2020 году, мы не считаем, что компоненты текущего счета могут значительным образом поддержать курс рубля в этом году. Во-первых, хотя цены на нефть в январе этого года восстановились до более высоких уровней, чем мы ожидали, этот эффект нейтрализован тем, что Минфин вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу и, по нашим расчетам, он может купить валюты на сумму около 20 млрд долларов в 2021 году. Во-вторых, учитывая стремление развитых стран перейти к экологически чистым технологиям, другие сегменты экспорта, например, экспорт угля, могут стать уязвимыми. В-третьих, восстановление импорта в четвертом квартале 2020 года указывает на то, что восстановление экономики в будущем спровоцирует более сильный спрос на валюту от импортеров; наконец, как только откроются границы, давление на валюту усилится, учитывая отложенный спрос на путешествия за рубеж», — заключает экономист.