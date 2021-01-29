📰 Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров, пишет РБК . Источник в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, пояснил, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Также в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров. Эксперты ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

📰 Международные инвесторы, обеспокоенные ростом геополитической напряженности вокруг России, начали сокращать вложения на российском рынке акций, пишет «Коммерсант» . По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе из российских фондов было выведено 32 млн долларов. Это почти в пять раз больше объема средств, инвестированных неделей ранее (7 млн долларов), и максимальный недельный отток с начала ноября. За прошедшую неделю чистый приток средств в облигации составил 110 млн долларов против 170 млн долларов неделей ранее. В отсутствие жестких санкций со стороны США покупки могут достаточно быстро возобновиться, поскольку интерес к рублевым активам сохраняется, полагают эксперты.

📰 Растущий рубль при стабильной нефти обещает усиливать давление на курс российских акций, оцененных в рублях, усиливая коррекционный откат, потенциал которого составляет 2,5—2,6% для индекса Мосбиржи. Об этом пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, краткосрочно пара доллар/рубль может оказаться на текущих или более высоких уровнях, но в целом этот сценарий видится менее вероятным, чем дальнейший планомерный рост рубля. Потенциальное укрепление на 7,5% за февраль — апрель уведет пару в область 70 к концу апреля, за февраль она способна просесть к 73,5. Паре евро/рубль в предстоящем месяце, вероятно, удастся закрепиться на уровнях ниже 90, откуда может быть дан старт более глубокому снижению с потенциальной целью на 86 к концу апреля.