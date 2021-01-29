Дайджест российских СМИ к утру 1 февраля.
📰 Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров, пишет РБК. Источник в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, пояснил, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Также в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров. Эксперты ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.
📰 Международные инвесторы, обеспокоенные ростом геополитической напряженности вокруг России, начали сокращать вложения на российском рынке акций, пишет «Коммерсант». По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе из российских фондов было выведено 32 млн долларов. Это почти в пять раз больше объема средств, инвестированных неделей ранее (7 млн долларов), и максимальный недельный отток с начала ноября. За прошедшую неделю чистый приток средств в облигации составил 110 млн долларов против 170 млн долларов неделей ранее. В отсутствие жестких санкций со стороны США покупки могут достаточно быстро возобновиться, поскольку интерес к рублевым активам сохраняется, полагают эксперты.
📰 Растущий рубль при стабильной нефти обещает усиливать давление на курс российских акций, оцененных в рублях, усиливая коррекционный откат, потенциал которого составляет 2,5—2,6% для индекса Мосбиржи. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, краткосрочно пара доллар/рубль может оказаться на текущих или более высоких уровнях, но в целом этот сценарий видится менее вероятным, чем дальнейший планомерный рост рубля. Потенциальное укрепление на 7,5% за февраль — апрель уведет пару в область 70 к концу апреля, за февраль она способна просесть к 73,5. Паре евро/рубль в предстоящем месяце, вероятно, удастся закрепиться на уровнях ниже 90, откуда может быть дан старт более глубокому снижению с потенциальной целью на 86 к концу апреля.
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