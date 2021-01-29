Среди российских компаний с 2018 года в два раза (с 26% до 50%) увеличилась доля тех, кто стал искать сотрудников через знакомых, и в шесть раз (с 3% до 20%) — доля тех, кто начал привлекать на стажировку выпускников и студентов вузов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

«Последствия пандемии во многом сказались на способах подбора персонала — компании стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов. Во многом это связано со значительными финансовыми потерями во время кризиса. Бизнес вынужден сделать фокус на менее затратные способы привлечения новых кадров. Кроме того, рекрутинг через знакомых позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями», — комментирует директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Поиск сотрудников через знакомых почти сравнялся по популярности с рекрутингом через интернет-ресурсы: сейчас это два лидирующих способа подбора кадров, ими пользуются 50% и 53% представителей МСП соответственно. За прошедшие два года рост интереса к рекрутинговым сервисам был не таким интенсивным, как к поиску через нетворкинг (рост на 12 п. п. и на 24 п. п. соответственно).

Компании также использовали и другие, но чуть менее популярные способы поиска сотрудников — привлечение на стажировку молодых специалистов, поиск сотрудников на бирже труда, в центрах занятости, с помощью кадровых агентств и специализированных печатных изданий. Формат стажировки молодых специалистов стал более востребованным среди работодателей за последние годы: с 2018 года увеличилась доля привлеченных выпускников и студентов учебных заведений на стажировку почти в шесть раз — с 3% до 20%.

«Рост предложений пройти стажировку для молодых специалистов во многом может быть связан с сокращением бюджетов компаний в период пандемии. Студенты и выпускники вузов — отличная возможность для поиска перспективных кадров в условиях режима экономии», — поясняет Людмила Спиридонова.

Способы поиска сотрудников зависят от размера компании: предприятия средних размеров используют, как правило, больше способов для поиска персонала, чем микропредприятия.

«Онлайн-способы подбора кадров также остаются востребованными среди компаний, во многом за счет возможности охватить большую аудиторию и найти нужного специалиста с помощью алгоритмов платформы. Можно прогнозировать и дальнейший рост числа пользователей-работодателей при условии сохранения приемлемой стоимости услуг», — комментирует эксперт.

