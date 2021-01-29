Газпромбанк реализовал прием платежей в пользу юридических лиц при помощи QR-кода через Систему быстрых платежей Центрального банка РФ. Опция доступна в трех московских магазинах «Спортмастер», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, каждый желающий при помощи QR-кода сможет оплатить товары в магазинах «Спортмастер» по адресам:

Москва, Смоленская пл., д. 6, стр. 1;

Москва, ТЦ «Фестиваль», Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1;

Москва, ТЦ «Филион», Багратионовский пр-д, вл. 5.

Платеж будет моментально зачислен на счет компании. Далее сервис будет тиражирован на все магазины сети «Спортмастер», а также будет доступен на сайте и в мобильном приложении.

«Дополнительное удобство Системы быстрых платежей для покупателей заключается в том, что больше не потребуется ждать, пока пройдут расчеты, в случае возврата товара средства окажутся на счете покупателя мгновенно», — отмечается в релизе.