Несмотря на явную перекупленность, сформировавшуюся на мировом фондовом рынке в последние месяцы, глубокая коррекция акциям сейчас не грозит, считают опрошенные ТАСС эксперты. Согласно их оценкам, даже при негативном сценарии, российский индекс Мосбиржи не опустится ниже 3 000 пунктов.

Рынок акций продемонстрировал существенный рост после смены политической власти в США и информации об успешных испытаниях вакцин против COVID-19. Причем импульс затронул всех — начиная от наиболее просевшего из-за пандемии реального сектора, заканчивая IT и фармкомпаниями, показавшими взрывной скачок в течение последнего «карантинного» года.

Так, с конца октября 2020 года S&P500 и промышленный индекс Dow Jones на пиках (21 января) прибавляли около 18%, Nasdaq Composite — более 24%, российский индекс Мосбиржи в свою очередь также демонстрировал рост в 30%.

На уходящей неделе импульс для роста ослаб, и с 25 января фондовые индексы потеряли в среднем до 4%. Тем не менее, несмотря на то, что февраль традиционно является сезонно слабым месяцем для рынков акций, начавшаяся коррекция вряд ли перерастет в значительные распродажи, полагают эксперты. Причиной тому являются сохраняющиеся факторы роста — монетарное и фискальное стимулирование, а также ожидаемое восстановление экономики.

Сегодня на фондовом рынке перекуплены практически все сектора, за исключением нефтегазового и табачного, отметил трейдер ИК «Велес Капитал» Ярослав Калугин. Более того, в некоторых отраслях и акциях , особенно в бумагах технологических компаний, по факту уже формируются финансовые пузыри, добавил руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров. «Переоцененность некоторых бумаг продолжает бить рекорды, и уже во многих случаях напоминает бум доткомов 2000-х», — сказал эксперт.

«В акциях сырьевых компаний — и наших, и американских — пузыря нет, но проблема в том, что если пузырь высокотехнологических компаний лопнет, это рикошетом ударит по остальным секторам», — отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников.

Тем не менее, с учетом мягкой денежной политики со стороны всех ЦБ, пока что риск значительной просадки маловероятен — «особенно, когда помимо низких ставок, на рынках присутствует большое количество дешевых денежных средств», полагает инвестиционный консультант ГК «Финам» Сергей Давыдов. В свою очередь, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что оценки рынка акций США лишь оптически кажутся завышенными. «Если рассмотреть мультипликатор цена/прибыль через призму риск-премий, то здесь нет каких-то аномальных отклонений», — пояснил он.

Говоря о достигнутых пиках, главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов предположил, что в I квартале возможна обычная рыночная коррекция — в пределах 10—15%. Сергей Давыдов, в свою очередь, считает, что даже такой просадке должна способствовать реализация риск-факторов, к примеру — мутация вируса COVID-19 и более медленные, чем ожидается, этапы вакцинации. «Дополнительно американское правительство во главе с президентом Байденом в течение пары месяцев может принять стимулирующий пакет помощи населению, что даст поддержку рынку и в большей степени скажется на отстающих секторах экономик», — добавил он.

На российском рынке большинство компаний все еще остаются довольно дешевыми по глобальным меркам, отмечают специалисты. «Российский рынок торгуется с дисконтом 40—50% к зарубежным аналогам, несмотря на то, что дивидендная доходность отечественных компаний одна из самых высоких в мире», — отметил Андрей Русецкий.

По оценкам экспертов, при негативном сценарии российский рынок акций все равно останется выше уровня в 3 000 по индексу Мосбиржи. «Дном для индекса ММВБ может выступить уровень 3 000 пунктов, но при его достижении индекс продолжит находиться в боковом восходящем тренде», — сказал Сергей Давыдов. В свою очередь, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев полагает, что в 2021 году индекс РТС может достигнуть 2 000 пунктов. «Рынки еще не отыграли вакцинацию, снятие ограничений и завершение рецессии. Последнее должно вывести цены на нефть на 60—70 долларов», — добавил он.