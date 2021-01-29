Публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных россиян, говорится в релизе ведомства.
«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — сказано в сообщении.
В письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — уточнили в Роскомнадзоре.
Нет комментариев