Челябинвестбанк подключил Apple Pay для клиентов интернет-эквайринга, говорится в релизе финучреждения.

«В интернет-магазинах, которые обслуживает Челябинвестбанк, появился новый платежный инструмент — сервис Apple Pay, через который пользователи устройств Apple могут оплачивать онлайн-покупки. Преимущество такого способа оплаты — не требуется вводить реквизиты карты», — сказано в сообщении.

На этапе оплаты надо выбрать «Apple Pay» и подтвердить покупку с помощью Face ID или Touch ID.

