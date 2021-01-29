В БКС Банке появился новый сервис — конвертация валют по курсу клиента. С его помощью можно автоматически покупать и продавать валюту по нужному курсу, не тратя времени на мониторинг изменения котировок, сказано в сообщении финучреждения.

«Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение «БКС Банк» и задать ожидаемый курс, срок и сумму обмена. Мониторинг рыночной ситуации банк берет на себя. Если курс достигнет желаемого для клиента значения или превысит его, произойдет автоматический обмен. Также можно выбрать опцию уведомления о достижении курса — в этом случае клиенту придет СМС-сообщение (или push-уведомление) о том, что наступило подходящее время для конвертации средств. Если же в установленный срок курс валюты не достигнет нужного значения, то поручение будет закрыто, обмен не произойдет», — говорится в релизе.



Статус поручения можно отслеживать в мобильном приложении, а в случае необходимости — отменить поручение. Комиссии не взимаются как за саму услугу, так и за отмену поручения.