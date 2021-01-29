Банк «Александровский» продлевает действие особых условий по торговому эквайрингу для различных сфер бизнеса на 2021 год, сказано в сообщении кредитной организации.



Банк предлагает фиксированные ставки, которые не зависят от торгового оборота компании и начинаются от 1% в зависимости от сферы бизнеса клиента: 1% — для предприятий фастфуда; 1,35% — для стоматологий, оптик, медицинских центров; 1,65% — для аптек, магазинов продуктов, образовательных центров, агентств недвижимости, поставщиков коммунальных услуг, туристических компаний, АЗС, паркингов, такси, салонов продажи автомобилей (для салонов продажи автомобилей максимальная комиссия — 15 тыс. рублей за операцию); 1,85% — для служб доставки, компаний ортопедических товаров и слуховых аппаратов и 1,99% — для всех остальных категорий.

Данные условия действуют при открытии расчетного счета и зарплатного проекта в банке «Александровский».

«Чтобы протестировать сервис, новым клиентам банка по-прежнему доступны «расчетные каникулы» — три месяца акционных условий эквайринга без открытия расчетного счета. Кроме того, установка терминала осуществляется бесплатно. Банк не взимает плату за аренду терминала и не устанавливает комиссий при нулевых оборотах... Эквайринг подключается в срок от двух дней без визита в банк...» — указали в банке.