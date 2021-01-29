Крайняя волатильность цен на акции на фондовых биржах может привести к значительным убыткам инвесторов, а также подорвать доверие рынка. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководства федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



«Комиссия внимательно отслеживает и оценивает крайнюю волатильность цен на определенные акции на биржах за последние несколько дней. Наша основная рыночная инфраструктура доказала свою устойчивость к чрезвычайно высокому объему торгов на этой неделе. Тем не менее крайняя волатильность цен на акции может привести к быстрым и серьезным убыткам инвесторов, а также подорвать доверие рынка», — отметили в руководстве главного органа, осуществляющего функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.

В заявлении отмечается, что комиссия продолжит свою работу по «защите инвесторов, поддержанию справедливых, организованных и эффективных рынков и содействию капиталовложению». Кроме того, власти будут препятствовать возможности «поставить инвесторов в невыгодное положение или иным образом необоснованно ограничивать их способность торговать определенными ценными бумагами». В комиссии также подчеркнули, что стремятся выявить потенциальные нарушения и изучат решения брокеров о прекращении покупки определенных акций.

Стоимость акций компании GameStop, занимающейся продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз менее чем за месяц из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом портала Reddit. Как отмечает газета The New York Times , повышенный интерес пользователей портала, интересующихся акциями, начался после 11 января, когда в совет директоров компании вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн. После этого в одном из подразделов Reddit была развернута аномальная активность, в результате которой тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы, из-за чего брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что, в свою очередь, привело к взлету цен на них. При этом до этого аналитики прогнозировали падение акций GameStop.

Мнения аналитиков относительно происходящего расходятся: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов.