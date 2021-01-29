В «ВТБ Мои инвестиции» добавлен функционал расширенных торгов до двух ночи на Санкт-Петербургской бирже для американских бумаг. Опция доступна также в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в QUIK, сообщает пресс-служба компании.

«Теперь клиенты «ВТБ Капитал Инвестиции» могут торговать и после окончания основных торговых сессий бирж США. С запуском расширенного функционала компания «ВТБ Капитал Инвестиции» предоставила своим клиентам самую продолжительную торговую сессию на рынке: сделки можно совершать на протяжении 16 часов, с 10:00 до 2:00 по мск», — говорится в релизе.



Компания «ВТБ Капитал Инвестиции» предоставляет продукты, основанные на возможностях Санкт-Петербургской биржи с 2019 года. Обороты клиентов организации на Санкт-Петербургской бирже в 2020-м увеличились в десятки раз и сейчас достигают более 30 млрд рублей в день.