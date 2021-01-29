В Тульской области полицейские пресекли деятельность основателей потребительских кооперативов, участники которого подозреваются в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области задержаны организаторы и участники преступного сообщества, подозреваемые в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, четверо местных жителей создали два потребительских кооператива с целью хищения денег граждан и привлекли к своей деятельности еще четверых жителей региона. Указанные объединения действовали на территории 12 субъектов Российской Федерации.

Злоумышленники проводили агрессивную рекламную кампанию, ориентированную на людей пенсионного возраста. Для извлечения прибыли от вложения собственных денежных средств населению предлагалось стать пайщиками. Им обещали высокую доходность вкладов, существенно превышающую действующие ставки кредитных организаций.

В дальнейшем граждан, которые заинтересовались проектом, фигуранты вводили в заблуждение, сообщая, что вклады застрахованы, а в случае форс-мажорных случаев все денежные средства будут возвращены. После заключения договоров паевого участия в течение непродолжительного времени сообщники выплачивали клиентам проценты по вкладам. Однако позже все выплаты прекращались.

По предварительным данным, таким образом фигуранты похитили более чем у тысячи человек свыше 130 млн рублей.



СУ УМВД России по Тульской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.



В настоящее время четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом. Еще двое предполагаемых лидеров преступного сообщества объявлены в федеральный розыск.