В России появилась возможность системно протестировать в реальных правоотношениях цифровые технологии, которые в силу разных причин пока нельзя использовать в широких масштабах: такие регуляторные «песочницы» призваны стать фундаментом для развития цифровой экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя вступление в силу соответствующего федерального закона.

Как напоминают в МЭР, 28 января 2021 года вступил в силу федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Документ подготовлен министерством и направлен на создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения на рынок новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. Закон, разработанный во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, предоставляет лицам, которые занимаются разработкой и внедрением цифровых инноваций, возможность осуществить их практическое применение в условиях снятия ограничений, установленных нормативными правовыми актами, в реальной рыночной среде.

«Регуляторные «песочницы» призваны стать фундаментом для развития цифровой экономики. Впервые в России появилась возможность системно протестировать в реальных правоотношениях цифровые технологии, которые в силу разных причин использовать прямо сегодня нельзя», — отметил Решетников, чьи слова приводятся в пятничном релизе МЭР .

В рамках экспериментальных правовых режимов правительство может дать ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Эти особенности как раз и позволят применять соответствующие технологии. Экспериментальные правовые режимы смогут устанавливаться на срок до трех лет практически в любых сферах инновационной деятельности по таким направлениям, как медицина, транспорт, сельское хозяйство, торговля, архитектура и строительство, промышленность, предоставление государственных услуг, связь.

«Сегодня особенно актуальна потребность в таких режимах для тестирования технологий искусственного интеллекта, блокчейна, больших данных, нейротехнологий, квантовых технологий, виртуальной и альтернативной реальности», — отметил министр экономического развития.

МЭР определено правительством в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию в сфере экспериментальных правовых режимов.

Официально подать инициативное предложение об установлении экспериментального правового режима в Минэкономразвития России можно с 29 января, следует из релиза МЭР. Такое инициативное предложение может подать как государственный орган, орган местного самоуправления (по направлению предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом окончательное решение об установлении такого режима принимается правительством.

«Минэкономразвития созданы технические условия для приема документов от инициаторов и размещены на сайте министерства материалы, предусмотренные законом. Описание процедуры подачи такой заявки в Минэкономразвития России доступно по ссылке », — отмечается в сообщении.