Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Однако в начале 2021 года активное обсуждение темы цен на продукты в стране продолжилось. В январе в медийном пространстве стали появляться сообщения о сложностях с поставками сахара и масла по фиксированным ценам. С другой стороны, источник РИА Новости на продовольственном рынке сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года.

«На рынке продуктов питания, похоже, начинается многосерийная мелодрама. Действующие лица — производители, торговые сети, покупатели и правительство. Пошел сложный торг с элементами шантажа, задача — удержать конечные цены и не усугублять поводы для недовольства», — прокомментировал Титов.

«Производители кивают на ритейл, ритейл — на производителей. А правительство намекает обоим, что повышать цены не надо. Пока что просто намекает. А почему бы не перевести этот процесс из многозначительных переговоров в нормальный формат?», — задался он вопросом.

Так, продолжил бизнес-омбудсмен, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует анализировать рынок на предмет выявления картельных сговоров и наказывать заключивших их игроков. В свою очередь правительству необходимо продолжать регулировать ситуацию с экспортом и импортом при помощи таможенных пошлин.

«Пусть Минфин — если надо придать особое социальное значение какой-то группе продовольственных товаров — думает о временном изменении порядка налогообложения. А еще лучше — перейти, наконец на прямое субсидирование малоимущих продуктами отечественного производства за счет бюджета. Конечно, в бюджете сегодня лишних денег нет. Но влиять на рынок нерыночными методами — это тоже путь в никуда», — заключил Титов.