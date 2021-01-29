Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — говорится в карточке дела, в графе «Принятые судебные акты». Другие подробности заседания в материалах суда пока не сообщаются.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2020 года по заявлению зерновой компании «Настюша» ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов экс-банкира его обязательства перед зернокомпанией на сумму около 2,9 млрд рублей.

В деле о банкротстве к Ананьеву предъявлено также требование самого ПСБ на сумму более 278 млрд рублей, но его рассмотрение пока приостановлено.