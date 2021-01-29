Басманный суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения Голованову избрана на два месяца.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Голованова Дмитрия Ярославича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта 2021 года», — сказала собеседница агентства.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

«Правоохранительные органы задержали в Москве Голованова Дмитрия Ярославича, с ним ведутся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»)», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Источник не уточнил детали уголовного дела, в рамках которого допрашивается банкир.

Санкция инкриминируемой Голованову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.