Следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.

«От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан», — сказал мэр.