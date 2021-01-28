Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По словам одного из них, обсуждение носит неформальный характер: чиновники интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. Список производителей предоставил Минпромторг, который собрал информацию у сетей. Другой источник пояснил, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на этой неделе. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. В некоторых сетях на совещании говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.

Часть представителей розницы указали, что поведение поставщиков не меняется, хотя о ситуации докладывалось Минпромторгу. Тогда и решили указать Минсельхозу на необходимость провести переговоры с производителями, рассказал собеседник издания.

Как пояснил источник на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы: рост цен на топливо или сырье, указывает он. Собеседник добавил, что сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает. Потому некоторые компании и указали чиновникам, что если те заинтересованы в сдерживании стоимости продуктов, то должны договориться об этом с поставщиками, говорит источник.

Собеседник среди производителей продуктов отметил, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов. По его словам, стремление сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты.

В Минсельхозе заявили, что ведут «плотное взаимодействие» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, обсуждая меры регулирования рынка, динамику цен и прочее, в том числе в целях недопущения необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания. В Минпромторге также сообщили, что ведут постоянный мониторинг ценовой ситуации для реагирования в случаях, когда это требуется по законодательству, а также для анализа применяемых мер таможенно-тарифного регулирования, субсидирования секторов экономики.