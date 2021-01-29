Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company и ряд других ведущих суверенных фондов Ближнего Востока приобрели у Alibaba Group 7,85% акций совместного предприятия AliExpress Russia, говорится в сообщении на сайте фонда.

«Создание совместного предприятия AliExpress Россия (СП) было завершено РФПИ и партнерами Фонда — Alibaba Group, МегаФоном и Mail.ru Group — в октябре 2019 года. При создании СП в 2019 году РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций СП у Alibaba Group. Соответствующий опцион был реализован 28 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечает РФПИ, СП создает выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров.

«Значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Россия, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн. Рассчитываем, что в перспективе AliExpress Россия войдет в число крупнейших маркетплейсов Европы», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.