Можно констатировать, что сегмент микрозаймов практически полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, количество выданных микрозаймов в 2020-м составило 18,78 млн единиц, что на 0,9% меньше, чем было выдано в предыдущем году. В декабре было выдано 1,87 млн микрозаймов, что на 16,6% больше по сравнению с декабрем 2019 года. Во втором полугодии 2020 года было выдано 10,18 млн займов «до зарплаты», что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Наибольшее количество займов МФО было выдано в Москве (901,0 тыс. ед.), Московской области (801,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (692,6 тыс. ед.), а также в Свердловской (683,8 тыс. ед.) и Кемеровской (641,8 тыс. ед.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Московская область (плюс 14,7%), Москва (плюс 12,8%), Приморский край (плюс 11,7%), Кемеровская область (плюс 10,2%), а также Иркутская область (плюс 7,4%). В большей части регионов было продемонстрировано сокращение количества выданных займов, в том числе в Архангельской (минус 20,3%), Белгородской (минус 17,4%) и Вологодской (минус 14,9%) областях, а также в Удмуртской Республике (минус 10,2%) и Оренбургской области (минус 8,7%).