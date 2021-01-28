Планы по фиксации цен на куриные яйца по аналогии с тем, как это было сделано с сахаром и подсолнечным маслом, в России отсутствуют. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время планы по фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — отмечается в сообщении.

Как указали в Минпромторге, по данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за десять штук. «По данным Минсельхоза России и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году в связи с ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США, что сказывается на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования. Сезонный рост цен на яйца сохраняется, как правило, до февраля, затем цена снижается на весенне-летний период с кратковременным ростом перед Пасхой», — отметили в министерстве.

В Минпромторге также уточнили, что в 2020 году цены на яйца повысились по сравнению с 2019 годом, однако, по данным Росстата, в январе 2021 года уже отмечено снижение цен. «Минпромторг России на постоянной основе осуществляет взаимодействие с торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями и направляет в Минсельхоз России информацию для оценки обоснованности цен производителей. Проблем с поставками нет», — заверили в министерстве.

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник на розничном рынке, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. При этом Ассоциация компаний розничной торговли не получала от торговых сетей информации о сложностях с закупкой яиц, сообщили ТАСС в АКОРТ.



Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия 16 декабря 2020 года подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно.